В Николаевской области участились обстрелы, российские военные переделывают С-300 ракеты — Ким 8 июля, 12:30 Ким заявил, что в Николаевской области участились обстрелы (Фото:Courtesy of Julie Akimova — news.pn/via REUTERS)

В Николаевской области участились ракетные обстрелы, российские военные переделывают С-300 ракеты, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Участились ракетные обстрелы. Орки переделывают С-300 ракеты, их много, они ставят на них GPS, чтобы стрелять по земле, он из-за этого не точен. И они по 12 ракет стреляют», — написал он в Telegram.

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По его словам, также российские военные взялись за села, в том числе Березнеговатое.

«Ангары разбивают, и будьте осторожны, не пренебрегайте воздушными тревогами», — сказал он.

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