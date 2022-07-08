В Николаевской области участились обстрелы, российские военные переделывают С-300 ракеты — Ким

8 июля, 12:30
Ким заявил, что в Николаевской области участились обстрелы (Фото:Courtesy of Julie Akimova — news.pn/via REUTERS)

Ким заявил, что в Николаевской области участились обстрелы (Фото:Courtesy of Julie Akimova — news.pn/via REUTERS)

В Николаевской области участились ракетные обстрелы, российские военные переделывают С-300 ракеты, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Участились ракетные обстрелы. Орки переделывают С-300 ракеты, их много, они ставят на них GPS, чтобы стрелять по земле, он из-за этого не точен. И они по 12 ракет стреляют», — написал он в Telegram.

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По его словам, также российские военные взялись за села, в том числе Березнеговатое.

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«Ангары разбивают, и будьте осторожны, не пренебрегайте воздушными тревогами», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=bAznW9VCEIE&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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