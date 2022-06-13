Над Николаевом сбили российский беспилотник — фото 13 июня, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Сбитый российский беспилотник (Фото:t.me/mykolaivskaODA)

В понедельник, 13 июня, над Николаевом сбили российский беспилотник.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

«Сбит над Николаевом разведывательный бпла», — написал он, опубликовав фото.

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В интервью ERR Ким заявлял, что в области с точки зрения безопасности ситуация немного ухудшилась.

«Потому что русские оккупанты обстреливают сейчас город из ствольной артиллерии. На самом же деле они уничтожают экономику и промышленность Украины. Это связано с тем, что они не хотят, чтобы мы жили хорошо, чтобы мы жили по-европейски. Они хотят, чтобы мы жили плохо», — сказал Ким.

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