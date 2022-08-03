«Никто вас убивать не будет». Ким призвал российских оккупантов не бояться и сдаваться в плен
Виталий Ким (Фото:Віталій Кім — голова Миколаївської ОДА/Facebook)
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал российских оккупантов не бояться и сдаваться в плен.
«Русские, которые в окопах сидят — вы не бойтесь, а сдавайтесь. Мы не нарушаем конвенции, мы вас будем менять на наших ребят», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram.
По его словам, у нас очень много людей надо освобождать из плена.
«Поэтому — не с*ыте, сдавайтесь, никто вас убивать не будет. Мы вас аккурантненько поменяем потом обратно», — сказал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.