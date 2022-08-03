«Никто вас убивать не будет». Ким призвал российских оккупантов не бояться и сдаваться в плен 3 августа, 13:02 Виталий Ким (Фото:Віталій Кім — голова Миколаївської ОДА/Facebook)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал российских оккупантов не бояться и сдаваться в плен.

«Русские, которые в окопах сидят — вы не бойтесь, а сдавайтесь. Мы не нарушаем конвенции, мы вас будем менять на наших ребят», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram.

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По его словам, у нас очень много людей надо освобождать из плена.

«Поэтому — не с*ыте, сдавайтесь, никто вас убивать не будет. Мы вас аккурантненько поменяем потом обратно», — сказал он.

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