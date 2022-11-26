«Запаситесь водой, зарядите павербанки». Ким призвал украинцев подготовиться на случай новых ударов РФ 26 ноября, 14:40 Блэкаут в украинских городах (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что оккупанты могут снова атаковать украинскую энергосистему. Он посоветовал позаботиться о запасе воды, зарядить павербанки и спланировать действия на случай отсутствия связи.

Об этом Ким сказал в видеообращении в Telegram.

«Ждем, что нехорошие люди снова будут нападать на наше электричество. Мы готовы защищаться. Готовим информацию о воде, где и как можно найти. Обращаюсь ко всем — сделайте себе запас воды, зарядите павербанки, подумайте о том, что касается связи, договоритесь с родственниками, что делать, если ее не будет», — призвал Ким.



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Он также обратился к волонтерам и фермерам с просьбой переключить работу на генераторы.



«Прошу вас переключиться на дизель-генераторы, на топливо, чтобы мы могли помочь людям, не имеющим этой возможности», — подчеркнул глава Николаевской ОВА.

