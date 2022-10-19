Создается впечатление, что российские оккупанты готовятся бить по Херсону — Ким

19 октября, 11:55
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Ким заявил, что создается впечатление, что российские оккупанты готовятся бить по Херсону (Фото:www.radiosvoboda.org)

Ким заявил, что создается впечатление, что российские оккупанты готовятся бить по Херсону (Фото:www.radiosvoboda.org)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что создается впечатление, что российские оккупанты готовятся бить по Херсону.

Глава области заявил, что оккупанты пересылают сообщения с призывами эвакуироваться из города, потому что ВСУ якобы «будут обстреливать Херсон».

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«Зная российскую тактику и зная, что они роют укрепления в районе Чаплинки под ствольную артиллерию — как раз, чтобы бить по Херсону, у меня есть ощущение, что россияне готовятся бить по Херсону, к сожалению», — сказал он в обращении, опубликованном в Telegram.

Видео дня

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио НВ ранее заявила, что коллаборанты в Херсонской области пытаются организовать депортацию населения и хотят создать для пропагандистских СМИ «картинку» того, что местные жители якобы боятся ВСУ, однако поведение украинцев обратное.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявлял, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=XQaA3BTfg3U&t=260s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Херсон Война России против Украины Виталий Ким

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