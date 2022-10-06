Получат деньги. Ким предложил оккупантам на юге сдаваться вместе с техникой

6 октября, 23:12
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Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб)

Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб)

В Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты могут заработать деньги за сдачу в плен с военной техникой.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он уточнил, что оккупанты продолжают сдаваться на этих направлениях.

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«Благодаря проекту Хочу жить россияне продолжают сдаваться. В качестве бонуса на южном направлении можно сдаться вместе с техникой и получить за это деньги. У нас есть уже пара успешных „кейсов“, но об этом позже», — рассказал Ким.

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Он также обнародовал прайс-лист на вражескую технику:

  • танк — 50 000 долларов;
  • боевая машина пехоты, боевая машина десанта и подобная техника — 25 000 долларов;
  • реактивные системы залпового огня — 15 000 долларов;
  • самоходные артиллерийские установки и подобная техника — 10 000 долларов;
  • бронированные машины — 5 000 долларов.

Утром в четверг, 6 октября, Россия атаковала Николаевскую область дронами-камикадзе иранского производства.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Плен Херсонская область Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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