Не могут подключить других потребителей. Ким призвал украинцев экономить электроэнергию 24 ноября, 14:12 Вследствие ракетных атак украинцы во многих областях, Киеве и других крупных городах остались без света (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В четверг, 24 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал украинцев экономить электроэнергию, потому что не хватает мощности в системе подключить следующих потребителей.

«Обращаюсь ко всем жителям Украины! Пожалуйста, максимум экономии электричества!» — написал он в Telegram.

По его словам, утром растет потребление и не хватает мощности в системе подключить следующих потребителей.

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«Энергетическая система Украины едина, как и мы! Если ты выключил где-то пару ненужных лампочек, то это очень важно!» — написал он.

Украина шаг за шагом восстанавливает электро-, водо- и теплоснабжение после массированного ракетного удара по критической инфраструктуре, который Россия нанесла в среду, 23 ноября.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.