Виталий Ким показал видео момента удара по Николаеву 2 августа, 12:03 Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев (Фото:Handout via REUTERS)

В Сети появилось видео с моментом утренних ударов по Николаеву во вторник, 2 августа.

Ролик опубликовал у себя в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«2 августа. Для николаевцев эта ночь выглядела так», — подписал он это видео.

Утром 2 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы. Предварительно, один человек был ранен.

Видео дня

Войска РФ систематически обстреливают Николаев и область, нанося ракетные удары.

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