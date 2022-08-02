Виталий Ким показал видео момента удара по Николаеву

2 августа, 12:03
Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев (Фото:Handout via REUTERS)

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев (Фото:Handout via REUTERS)

В Сети появилось видео с моментом утренних ударов по Николаеву во вторник, 2 августа.

Ролик опубликовал у себя в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«2 августа. Для николаевцев эта ночь выглядела так», — подписал он это видео.

Утром 2 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы. Предварительно, один человек был ранен.

Видео дня

Войска РФ систематически обстреливают Николаев и область, нанося ракетные удары.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

Эксклюзивы НВ

Дариус Фору: «Когда вы не уверены, легко поддаться чужому влиянию» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)
Задайте себе эти вопросы. Как научиться принимать важное решение
Дариус Фору
Украина наконец-то начала морской экспорт зерна (Фото:Олександр Кубраков / Facebook)
Сюжет
Зерновая победа /
Что даст Украине возобновление экспорта продовольствия по морю — разбор
2 августа, 08:45
Экономика
Принятый в 2017 году закон Об образовании предусматривает полный переход учебного процесса на украинский язык к 2023 году (Фото:Андрий Андрийенко / Sipa via Reuters)
«Родители в один голос просят убрать» /
Когда украинская школа избавится от преподавания русского языка навсегда
2 августа, 07:20
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X