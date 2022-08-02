Виталий Ким показал видео момента удара по Николаеву
Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев (Фото:Handout via REUTERS)
В Сети появилось видео с моментом утренних ударов по Николаеву во вторник, 2 августа.
Ролик опубликовал у себя в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«2 августа. Для николаевцев эта ночь выглядела так», — подписал он это видео.
Утром 2 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы. Предварительно, один человек был ранен.
Войска РФ систематически обстреливают Николаев и область, нанося ракетные удары.
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