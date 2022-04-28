«Денацифицировали» строительный комбинат. Ким показал последствия российских обстрелов в Николаевской области 28 апреля, 16:53 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал последствия обстрелов строительного комбината в области.

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«Так российские оккупанты „денацифицировали“ строительный комбинат в Николаевской области», — написал Ким в Telegram.

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В оперативном командовании Юг сообщали, что в Херсонской и Николаевской российско-оккупационные войска пытались улучшить тактическое положение в сторону Николаева.

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