«Денацифицировали» строительный комбинат. Ким показал последствия российских обстрелов в Николаевской области
Последствия обстрелов (Фото:Виталий Ким/Telegram)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал последствия обстрелов строительного комбината в области.
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«Так российские оккупанты „денацифицировали“ строительный комбинат в Николаевской области», — написал Ким в Telegram.
В оперативном командовании Юг сообщали, что в Херсонской и Николаевской российско-оккупационные войска пытались улучшить тактическое положение в сторону Николаева.
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