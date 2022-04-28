«Денацифицировали» строительный комбинат. Ким показал последствия российских обстрелов в Николаевской области

28 апреля, 16:53
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Последствия обстрелов (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Последствия обстрелов (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал последствия обстрелов строительного комбината в области.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

«Так российские оккупанты „денацифицировали“ строительный комбинат в Николаевской области», — написал Ким в Telegram.

Видео дня

В оперативном командовании Юг сообщали, что в Херсонской и Николаевской российско-оккупационные войска пытались улучшить тактическое положение в сторону Николаева.

https://www.youtube.com/embed/t3q9t9zsXk8
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Николаевская область Война в Украине Виталий Ким

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