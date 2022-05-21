Ким показал последствия ракетного удара по Николаевской области

21 мая, 16:06
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Последствия обстрелов оккупантов (Фото:Виталий Ким / Николаевская ОГА via Telegram)

Последствия обстрелов оккупантов (Фото:Виталий Ким / Николаевская ОГА via Telegram)

В результате ракетного удара оккупантов по Николаевской области была уничтожена база строительной компании. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По словам Кима, в результате обстрела возник масштабный пожар с сильным задымлением. Кроме стройматериалов сгорели заправочная станция, другие склады и машина.

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«Не хотят, чтобы мы строили. Нас это огорчает, но не остановит», — отметил Ким.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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