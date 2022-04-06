«Вы разбили нам окно, мы у вас забрали танк». Ким показал, как патрульная полиция и ВСУ уничтожают технику оккупантов в Херсонской области

6 апреля, 23:27
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Полиция Николаевской области и ВСУ (Фото:Скриншот из видео/Віталій Кім/Telegram)

Полиция Николаевской области и ВСУ (Фото:Скриншот из видео/Віталій Кім/Telegram)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал, как патрульная полиция вместе с ВСУ уничтожают технику оккупантов в частично захваченной Херсонской области.

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Соответствующие кадры он опубликовал в Telegram.

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«Патрульная полиция Николаевской области вместе с ВСУ в командировке в Херсонской области привлекла к ответственности нарушителя дорожного движения! Нех*й шастать», — пишет Ким.

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«Это вам за Николаев. Вы разбили у нас дома окно, а мы у вас забрали танк», — говорят военные в видео.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Танки Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Патрульная полиция Виталий Ким

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