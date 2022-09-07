С начала полномасштабной войны российские оккупанты не обстреливали Николаев только 27 дней — Ким 7 сентября, 13:11 Николаев после обстрела (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что с начала полномасштабной войны российские оккупанты не обстреливали Николаев только 27 дней.

«За все 195 дней войны Николаев не обстреливал 27 дней с сегодняшним днем, и четыре из этих дней были за последние десять дней. Действительно, стало тише. Я думаю, это связано с тем, что наши ВСУ уничтожают склады с боеприпасами», — сказал он в эфире Freedom.

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По мнению Кима, в некоторых из этих складов были ракеты С-300, которые предназначались для Николаева.

Ким заявил, что российские оккупанты начали реже обстреливать Николаев после начала контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

29 августа войска РФ обстреляли жилые дома Николаева. В результате погибли двое людей и 24 получили ранения.



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