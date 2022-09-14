«Возможна нелогичная команда». У РФ нет сил для нападения на Николаев, но на отдельных участках фронта могут попытаться атаковать — Ким 14 сентября, 17:24 Дом в Николаеве после вражеского удара (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что оккупанты не имеют сил для нападения на Николаев, но на отдельных участках фронта могут попытаться атаковать.

«Угроза есть всегда. Возможна нелогичная команда атаковать. У них нет ни сил, ни средств, чтобы это сделать, но это возможно на некоторых промежутках фонта. Готовиться надо ко всему. Это действительно утопия, не может эта история (наступления на Николаев – ред) быть успешной», – сказал он в эфире 5 канала.

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Ким заявил, что в настоящее время необходимости в срочной эвакуации жителей Николаева нет, хотя власть готова к подобному развитию событий.

В ночь на среду, 14 сентября российские войска массированно обстреляли Николаев. В результате существуют значительные разрушения. Кроме того, два человека погибли, трое были ранены и еще троим оказали помощь амбулаторно.

Виталий Ким сообщал, что за 200 дней полномасштабной войны РФ против Украины Николаев не обстреливали всего 29 из них.

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