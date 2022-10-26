Ким ответил, когда станет возможным восстановление водоснабжения в Николаеве 26 октября, 14:45 Жилой дом в Николаеве, поврежденный российским ракетным обстрелом (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что восстановление водоснабжения в Николаеве станет возможным после того, как ВСУ освободят часть правого берега Днепра.

«После того, как военные освободят часть правого берега Днепра — мы сможем говорить о восстановлении централизованного водоснабжения в Николаеве», — сказал он на брифинге.

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По его словам, до этого жители имеют возможность пользоваться только технической водой.

Ким добавил, что в настоящее время город потребляет до 90 тысяч кубометров воды в сутки, при том что до войны это было примерно 240 тысяч кубов.

Расследование BBC установило, что российские оккупанты в апреле 2022 года специально разрушили водопровод, через который получал питьевую воду Николаев, чем нарушили международное гуманитарное право.

Спутниковые снимки показывают, что по трубопроводу нанесли удар в наиболее уязвимом месте — там, где он выходит на поверхность.

