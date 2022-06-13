В Николаевской области россияне в наступление не идут, но постоянно обстреливают прифронтовые общины — Ким

13 июня, 14:55
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Николаевской области россияне в наступление не идут, но постоянно обстреливают все прифронтовые общины, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Враг в наступление не идет, он обстреливает все прифронтовые общины: Широковскую, Березнеговатскую и окрестности Николаева. Это постоянные обстрелы, в том числе из стволовой артиллерии. За сутки есть раненые, но нет погибших гражданских», — сказал он.

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По его словам, вражеский беспилотник, который в понедельник, 13 июня сбили над Николаевом, достаточно новый и таких сбивали только два: в Сирии и в Турции.

Ким заявил, что в области в селах есть люди, доставляющие гуманитарные грузы.

https://www.youtube.com/watch?v=fhAP_2i7xo0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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