«Неспокойно спите, с*ки». Ким показал номерные знаки уничтоженных российских РСЗО Смерч, обстреливавших город — видео

12 августа, 12:54
Ким показал номерные знаки уничтоженных российских РСЗО Смерч (Фото:t.me/mykolaivskaODA)

Ким показал номерные знаки уничтоженных российских РСЗО Смерч (Фото:t.me/mykolaivskaODA)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал номерные знаки уничтоженных российских РСЗО Смерч, обстреливавших город.

Видео с номерами глава области опубликовал в Telegram.

«Вот номера Смерчей, которые фигачили по нам… Неспокойно спите, с*ки», — сказал он.

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В четверг, 11 августа, российские оккупанты из РСЗО Смерч обстреляли портовую инфраструктуру в Николаевской области.

Видео дня

Российские оккупанты систематически обстреливают Николаев.

29 июля РФ обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве. В результате погибли восемь человек, по меньшей мере 19 пострадали.

В среду, 10 августа, россияне обстреливали Николаев реактивными снарядами из РСЗО Смерч. Три человека были ранены, повреждены 34 частных дома, территория предприятия, склады и автобаза.

Ранее в Николаевском облсовете сообщили, что в николаевских больницах находятся 299 пострадавших в результате атак российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=iDW98Ps8URI
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

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