«Просто нереально». Ким оценил вероятность захвата Николаева в ближайшее время 6 августа, 08:20 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Фото:Teun Voeten/Sipa USA с помощью Reuters Connect)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что российским войскам в ближайшие месяцы не удастся захватить Николаев.

Об этом Ким рассказал в интервью Главкому.



Он отметил, что линия фронта на юге растянута, ситуация там напряженная, но контролируемая.



По его словам, даже если оккупанты будут продвигаться по 200 метров или километру в день, то им понадобится минимум месяц, чтобы продвинуться на 30 км.



Видео дня

"И это при лучших для них условиях – если у них все будет работать, а у нас нет. Им все равно минимум месяц к нам идти", — сказал Ким.



Глава Николаевской ОВА также считает, что сначала оккупанты будут пытаться выйти на административную границу Херсонской области.



«Возможно, у них есть план где-то за полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально. К тому же, в первую очередь, россияне будут пытаться выйти на административную границу Херсонской области, чтобы зафиксировать хоть какую-то «победу». Ибо разумно, перед тем как делать следующие шаги, завершить хоть что-нибудь. А сейчас наоборот — мы потихоньку отвоевываем Херсонскую область. Как россияне вообще могут наступать, когда у них горят склады, командные пункты, а генералы отказываются переезжать за Днепр?», — подчеркнул он.

Днем в пятницу, 5 августа, войска РФ обстреляли Николаев. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела погибли и более 10 раненых. Позже глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила о 22 раненых.

В Николаеве с 23:00 пятницы, 5 августа, вводится комендантский час, который будет действовать до 5:00 понедельника, 8 августа. Это может быть сделано для поиска корректировщиков огня.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.