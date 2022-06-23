Виталий Ким объяснил, почему оккупанты свозят артиллерию на Николаевское направление
Виталий Ким (Фото:Александр Медведев / НВ)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал информацию Генштаба о том, что российские оккупанты на Николаевском направлении развернули артиллерийские подразделения в определенных районах.
В эфире телемарафона он сказал, что оккупационная армия РФ уже давно пытается выйти к границам Херсонской области. Однако слаженная работа ВСУ не дает ей это сделать.
«Враг использует тактику запугивания мирного населения. Выйти на админграницы они хотят уже более двух месяцев. А информацию о том, что они подвозят технику, лично я связываю с эффективной работой украинской артиллерии, которая эту технику уничтожает. Я не вижу возможности у оккупантов продвинуться в направлении Николаева», — отметил Ким.
В утренней сводке Генштаб сообщал, что на Николаевском направлении оккупационные войска РФ развернули в определенных районах артиллерийские подразделения.
В Генштабе не исключили, что оккупанты могут пойти на штурм в направлениях Киселевка — Посад-Покровское и Александровка — Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области.
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