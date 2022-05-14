«Не сдавайтесь, потерпите». Ким обратился к жителям оккупированного Херсона 14 мая, 12:19 Цей матеріал також доступний українською Виталий Ким, глава Николаевской военной администрации (Фото:Teun Voeten / Sipa USA с помощью Reuters Connect)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей соседней Херсонской области не сдаваться и дождаться деоккупации.

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Об этом он сказал в видеообращении в Telegram.

«Хотел бы обратиться к херсонцам: ребят, потерпите, я вас прошу. Понимаю, что очень тяжело: ходят всякие, мягко сказать, нехорошие люди по нашей земле. Потерпите. Видите, Харьков отодвинули. Силы, средства, ленд-лиз дойдет – планируем мы все. Вижу, что саботируют россияне сами приказы. Не хотят идти вперед, не могут и не видят долгую перспективу нахождения в Херсоне. Для галочки что-то делают. Но это все ерунда. Мы все равно освободим Херсон», — сказал Ким.

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Глава Николаевской ОВА также попросил херсонцев не сдаваться и не падать духом.

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