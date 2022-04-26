«Мародерить нечего». Ким не считает, что оккупанты будут пытаться захватить Николаевскую область 26 апреля, 17:23 Цей матеріал також доступний українською В населенных пунктах под Николаевом, которые были под оккупацией, российские солдаты уже все разграбили и вывезли в РФ ворованное (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что нет перспектив нападения оккупантов на его область, поскольку «мародерить нечего».

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«Мы ожидаем, потому что должны быть готовы ко всему, и все копаем. Но перспектив их нападения не просматривается, в том числе, потому что мародерить нечего», — сказал он в своем видеообращении.

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В населенных пунктах под Николаевом, которые были под оккупацией, российские солдаты уже все разграбили и вывезли в РФ ворованное, сообщил Ким.

«Чего нападать? Умирать просто. Так хотя бы умираешь за телевизор или холодильник. Это для них понятная мотивация. А когда умираешь просто, не сильно они хотят, поэтому кучкуются, стоят, перемещаются, угрожают. Как обычно», — подчеркнул глава ОВА.

Ким добавил, что время работает на Украину, а ситуация контролируется.

Ранее Оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты обстреливают Николаев Смерчами, чтобы удержаться на занятых позициях.

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