«Мародерить нечего». Ким не считает, что оккупанты будут пытаться захватить Николаевскую область

26 апреля, 17:23
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В населенных пунктах под Николаевом, которые были под оккупацией, российские солдаты уже все разграбили и вывезли в РФ ворованное (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В населенных пунктах под Николаевом, которые были под оккупацией, российские солдаты уже все разграбили и вывезли в РФ ворованное (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что нет перспектив нападения оккупантов на его область, поскольку «мародерить нечего».

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«Мы ожидаем, потому что должны быть готовы ко всему, и все копаем. Но перспектив их нападения не просматривается, в том числе, потому что мародерить нечего», — сказал он в своем видеообращении.

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В населенных пунктах под Николаевом, которые были под оккупацией, российские солдаты уже все разграбили и вывезли в РФ ворованное, сообщил Ким.

«Чего нападать? Умирать просто. Так хотя бы умираешь за телевизор или холодильник. Это для них понятная мотивация. А когда умираешь просто, не сильно они хотят, поэтому кучкуются, стоят, перемещаются, угрожают. Как обычно», — подчеркнул глава ОВА.

Ким добавил, что время работает на Украину, а ситуация контролируется.

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Ранее Оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты обстреливают Николаев Смерчами, чтобы удержаться на занятых позициях.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Николаев Война в Украине Виталий Ким

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