За время полномасштабного вторжения РФ. В Николаевской области погибли более 300 человек — Ким 7 июня, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Спасатели тушат пожар после вражеской атаки (Фото:State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в области за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины погибли более 300 человек.

«За весь период войны — более 300 человек, а за прошедшие сутки два человека погибли в Баштанке», — сказал он на брифинге.

По его словам, в области более 3 700 объектов инфраструктуры и гражданских объектов были повреждены или уничтожены в результате боевых действий.

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Виталий Ким сообщал, что войска РФ стали чаще обстреливать населенные пункты Николаевской области, чтобы создать иллюзию доминирования.

По словам главы ОВА, оккупанты теряют позиции, пытаются атаковать, но несут потери. Он добавил, что линия фронта уже около месяца почти одинакова, а все, кто хотел эвакуироваться, уехали.

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