«Очень ждем». Ким анонсировал хорошие новости на юге и новые системы ПВО

8 сентября, 20:58
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Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA via Reuters Connect)

Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA via Reuters Connect)

В пятницу, 9 сентября, могут быть обнародованы хорошие новости о ситуации на юге Украины, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Также ожидаются новые системы ПВО.

Он подчеркнул, что новые системы ПВО могут поступить уже в пятницу, 9 сентября.

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«Очень ждем также хороших новостей на юге! Плюс дополнительная ПВО. Думаю, завтра», — написал Ким.

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Других деталей глава Николаевской ОВА не раскрыл.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия ПВО Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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