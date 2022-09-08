«Очень ждем». Ким анонсировал хорошие новости на юге и новые системы ПВО 8 сентября, 20:58 Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA via Reuters Connect)

В пятницу, 9 сентября, могут быть обнародованы хорошие новости о ситуации на юге Украины, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Также ожидаются новые системы ПВО.

Он подчеркнул, что новые системы ПВО могут поступить уже в пятницу, 9 сентября.

«Очень ждем также хороших новостей на юге! Плюс дополнительная ПВО. Думаю, завтра», — написал Ким.

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Других деталей глава Николаевской ОВА не раскрыл.

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