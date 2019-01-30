Километровые пробки. В Киеве ДТП на Северном мосту парализовало движение в обе стороны - видео
Сегодня, 13:33
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На Северном мосту
в Киеве в среду, 30 января, произошло ДТП, парализовавшее движение транспорта, как в сторону центра, так и в обратном направлении.
Об этом сообщает
Информатор.
Согласно
предварительной информации, один из водителей, двигавшийся в сторону Троещины,
не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло, и он врезалась в
отбойник.
При этом машина перекрыла
дорогу в оба направления, в результате чего и образовались километровые пробки.
Как отмечается,
кроме самого моста, движение было затруднено также на проспектах Бандеры и
Ватутина.