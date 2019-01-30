Километровые пробки. В Киеве ДТП на Северном мосту парализовало движение в обе стороны - видео Сегодня, 13:33 165 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео VIDEOPROBKI/YouTube Автомобиль врезался в отбойник, перекрыв дорогу в оба направления Скриншот с видео VIDEOPROBKI/YouTube

На Северном мосту в Киеве в среду, 30 января, произошло ДТП, парализовавшее движение транспорта, как в сторону центра, так и в обратном направлении.

Об этом сообщает Информатор.

Согласно предварительной информации, один из водителей, двигавшийся в сторону Троещины, не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло, и он врезалась в отбойник.

При этом машина перекрыла дорогу в оба направления, в результате чего и образовались километровые пробки.

Как отмечается, кроме самого моста, движение было затруднено также на проспектах Бандеры и Ватутина.