Удар РФ по Купянску: количество погибших возросло до восьми человек 20 сентября, 13:32 Удар РФ по Купянску (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Количество погибших в результате удара РФ по Купянску Харьковской области во вторник, 19 сентября, возросло до восьми человек, найдены тела еще двух гражданских мужчин.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он заявил, что оперативные работы экстренных служб на месте взрыва в Купянске завершились.

По словам Синегубова, двое погибших были волонтерами, которые эвакуировали людей.

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Глава Харьковской ОГА заявил, что оккупанты нанесли удар ракетой Гром-Е1. Использование россиянами таких ракет следователи зафиксировали впервые.

Ракета Гром-Е1 создана на базе советской ракеты Х-38. Ее максимальная дальность поражения может достигать 120 км.



Отмечается, что общее количество жертв в результате удара РФ по Купянску составляет восемь человек — шесть мужчин и две женщины.

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства российского преступления.

Во вторник, 19 сентября, российские оккупанты нанесли удар по городу Купянск.

Ранее сообщалось, что россияне сбросили на город управляемую авиабомбу.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что россияне обстреляли автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения.

По его информации, экстренные службы доставали погибших из реки вблизи места взрыва и из уничтоженных автомобилей. Обстрел россияне устроили посреди дня, около 13 часов.

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