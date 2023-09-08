В Кривом Роге уже более 40 раненых. Из-за удара РФ повреждено много домов и три админздания

8 сентября, 10:45
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Россияне атаковали Кривой Рог 8 сентября, попав в здание полиции (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Россияне атаковали Кривой Рог 8 сентября, попав в здание полиции (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В Кривом Роге количество пострадавших в результате российского ракетного удара по зданию полиции возросло с 25 до 44.

Обновлено в 11:18. В ГСЧС заявили, что по состоянию на 11:00 раненых уже 44.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пострадавших уже 32. Однако вскоре начальник Совета обороны города Александр Вилкул рассказал, что их количество возросло до 41. Также известно об одном погибшем полицейском.

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По его словам, в больницах находятся 19 человек, трое из которых в тяжелом состоянии. Лысак говорит, что большинство пострадавших в удовлетворительном или в состоянии средней тяжести.

В результате атаки повреждены три админздания, побито семь жилых домов, в том числе многоэтажка. Пожар в гаражах уже потушили.

Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram
Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram
Игорь Клименко/Telegram
Фото: Игорь Клименко/Telegram

В пятницу утром, 8 сентября, Россия нанесла ракетный удар по центру Кривого Рога, попав в одно из админзданий полиции. Продолжается ликвидация последствий удара.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Ракетные удары Александр Вилкул Война России против Украины

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