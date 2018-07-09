Киевводоканал: В ближайшее время в городе не планируется введение графика подачи воды

Генеральный директор Киевводоканала Дмитрий Новицкий прокомментировал ситуацию с обеспечением Киева хлором для обеззараживания воды.

По словам Новицкого, в ближайшее время в городе не планируется введение графика подачи воды.

"Город Киев по состоянию на сегодняшний день в достаточном количестве обеспечен жидким хлором, который Киевводоканал использует для обеззараживания питьевой воды", - цитирует Новицкого пресс-служба предприятия.

В Украине в настоящее время рассматривают различные способы обеззараживания воды в качестве альтернативы хлора. Прорабатывается несколько вариантов его замены на современные и безопасные – низкоконцентрированный гипохлорит натрия, смешанные оксиданты или диоксид хлора.

6 июля Киеводоканал заявил о возможных перебоях с централизованным водоснабжением из-за прекращения производства жидкого хлора компанией Днепразот. Отмечалось, что на некоторых предприятиях запасов хлора, необходимых для нормального водоснабжения, осталось на срок от недели до 20 суток.