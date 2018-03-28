Киев ожидает самое масштабное отключение воды в истории города

В Киеве с 10:00 30 марта по 7:00 31 марта в семи районах Киева частично ограничат водоснабжение из-за отключения насосной водопроводной станции Крутогорная.
Как заявил Киевводоканал, это - самое масштабное отключение потребителей от централизованного водоснабжения в истории города.
В течение почти суток рабочие планируют заменить аварийную запорную арматуру Д = 800 мм.
Ранее во время замены оборудования на современные электродвигатели было обследовано оборудования станции и выявлено, что четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии. В итоге коммунальщики решили провести замену аварийной арматуры.
В перечень, где будет частично ограничено водоснабжение, вошли следующие улицы и районы:
Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атм.):
Голосеевский район:
район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежных улиц.
Святошинский район
Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.
Соломенский район
жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;
жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Киев) - полностью;
группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новопольова и Пост-Волынская) - полностью.
Ограничения водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:
Голосеевский район
жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 - полностью;
многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;
район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;
Святошинский район
жилой массив Никольская Борщаговка - полностью;
жилой массив Южная Борщаговка - полностью;
жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;
район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.
Соломенский район
район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.
Шевченковский район
жилой массив Нивки - полностью.
Последний раз Киевводоканал предупреждал об отключении воды 17 ноября минувшего года
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