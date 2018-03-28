Киев ожидает самое масштабное отключение воды в истории города

К примеру, микрорайон Нивки полностью попал в "эпицентр" действий водоканала

В Киеве с 10:00 30 марта по 7:00 31 марта в семи районах Киева частично ограничат водоснабжение из-за отключения насосной водопроводной станции Крутогорная.

Как заявил Киевводоканал, это - самое масштабное отключение потребителей от централизованного водоснабжения в истории города.

В течение почти суток рабочие планируют заменить аварийную запорную арматуру Д = 800 мм.

Ранее во время замены оборудования на современные электродвигатели было обследовано оборудования станции и выявлено, что четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии. В итоге коммунальщики решили провести замену аварийной арматуры.

В перечень, где будет частично ограничено водоснабжение, вошли следующие улицы и районы:

Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атм.):

Голосеевский район:

район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;

проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежных улиц.

Святошинский район

Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район

жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;

жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Киев) - полностью;

группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новопольова и Пост-Волынская) - полностью.

Ограничения водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:

Голосеевский район

жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 - полностью;

многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;

район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;

Святошинский район

жилой массив Никольская Борщаговка - полностью;

жилой массив Южная Борщаговка - полностью;

жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;

район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Соломенский район

район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

Шевченковский район

жилой массив Нивки - полностью.

Последний раз Киевводоканал предупреждал об отключении воды 17 ноября минувшего года