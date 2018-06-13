Киеву предлагают замену Ленину - памятник автору первой криптовалюты Bitcoin

На фото - украшенный розмарином и мятой постамент, где ранее был памятник Ленину. Он простоял в таком виде около недели

В Киеве предложили установить памятник автору первой криптовалюты Bitcoin Сатоши Накамото.

Организаторы – SatoshiRepublic – уже выбрали место новой мекки фанатов блокчейна и децентрализации власти – бульвар Шевченко в Киеве, где ранее былпамятник Ленину.

"Киев станет первой столицей мира, в которой будет установлен памятник человеку из будущего, а не из прошлого, как это обычно бывает. В настоящее время проводятся работы по утверждению проекта памятника", - сказано на сайте инициативы, которая ищет своих сторонников.

Организация напоминает, что о личности Сатоши Накомото известно мало. Он может оказаться группой людей или даже искусственным интеллектом.

Соучредитель группы Андрей Мороз в комментарии Радио Свобода рассказал об идее проекта.

"Памятник Ленину был символом последних веков, которые остались в прошлом, он вызывает противоречивые чувства в сердцах людей. А Сатоси и децентрализация общества - это новая эпоха и новые возможности", - рассказал Мороз.

На первом этапе будет установлен виртуальный памятник, который можно увидеть, используя мобильное приложение от компании Raccoon World. Люди смогут увидеть Сатоши Накамото, если наведут на него любой из гаджетов (по примеру игры Pokemon Go).

Вторым этапом станет публикация петиции на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), также будет объявлен сбор денег на установку реального памятника.

Если петиция соберет 10 тысяч голосов, он заменит коммунистического вождя. Если же петиция не будет успешной, памятник перенесут на другое место, но тоже в Киеве.

Организаторы говорят о заинтересованности в устнановке такого памятника на территориях инновационных бизнес-центров Киева.

Напомним, по итогам голосования в Киеве уже устанавливали замену памятнику Ленина на бул. Шевченко. В мае минувшего года конкурс выиграл проект мексиканской художницы Исы Каррильо. Постамент украсили горшками с мятой и розмарином.

"С одной стороны мята и розмарин замаскируют каменную колонну, с другой - своего рода очистят место, которое ассоциируется не только с советским лидером, но и с виселицей, которая была здесь во времена немецкой оккупации", - говорится в пресс-релизе.

Однако креативный проект продержался недолго. Его разрушили хулиганы уже через неделю.