С 1 ноября 2026 года новым благотворительным партнером проекта «Дитяча надія» станет фонд «Запорука». SMS-благотворительность для абонентов Киевстар сохранится, а собранные средства будут направляться на актуальные потребности медицинских учреждений, которые помогают детям.

Киевстар реализует проект «Дитяча надія» с 2018 года. Инициатива помогает больницам в лечении детей с сердечными и онкологическими заболеваниями, восстановлении после тяжелых ожогов, а также поддерживает детские реанимационные отделения. В связи с завершением деятельности Международного благотворительного фонда «Украинская биржа благотворительности» (dobro.ua), который был основным партнером инициативы, проект продолжит работу с фондом «Запорука», более 18 лет поддерживающим тяжелобольных детей и их семьи

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«Для нас важно, чтобы „Дитяча надія“ продолжала оставаться действенным инструментом помощи детям и больницам. Мы сохраняем привычный для абонентов механизм SMS-благотворительности и продолжаем развивать проект вместе с партнером, имеющим значительный опыт поддержки тяжелобольных детей. Объединение пожертвований в общий сбор позволит более гибко реагировать на актуальные потребности медицинских учреждений», — комментирует Юлия Завалишина, директор по корпоративным вопросам и коммуникациям.

Теперь пожертвования объединят в общий сбор в помощь детям в Украине. Это позволит направлять средства на самые неотложные нужды медицинских учреждений — партнеров проекта. Помощь будет оказываться в опорные больницы страны в трех регионах — Днепр, Киев и Львов. Ранее оформленные регулярные благотворительные подписки абонентов Киевстар продолжат действовать, а средства по ним с 1 ноября будут автоматически поступать в фонд «Запорука».

«За каждой необходимостью больницы стоят дети, для которых своевременная помощь может иметь решающее значение. Мы рады присоединиться к проекту „Дитяча надія“ и вместе с Киевстаром продолжить поддерживать медицинские учреждения. Объединение пожертвований поможет направлять ресурсы туда, где помощь нужна больше всего, и усиливать поддержку детей и их семей», — комментирует Наталья Онипко, глава правления благотворительного фонда «Запорука».

Как поддержать «Дитячу надію» через SMS

Абоненты Киевстар могут делать разовые пожертвования или оформлять подписку на регулярную благотворительность:

450011 — для разового перевода. Отправьте SMS с суммой от 1 до 3000 грн.

— для разового перевода. Отправьте SMS с суммой от 1 до 3000 грн. 450001 — для регулярной благотворительности. Отправьте SMS с цифрой 2, 5, 10, 15 или 20. Выбранная сумма будет списываться с каждого пополнения счета от 40 грн.

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Услуга доступна только абонентам подписки.

Пожертвования абонентов, собранные за октябрь 2026 года, будут направлены на завершение сбора на бронхоскоп для детской реанимации Больницы Святого Николая во Львове. Фонд dobro.ua обязуется завершить закупку и передачу оборудования медицинскому заведению.

Детальнее о проекте по ссылке.

Справка о Киевстаре

ЧАО «Киевстар» — ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, который по состоянию на 30 июня 2026 года обслуживал около 21,8 млн абонентов мобильной и более 1,3 млн абонентов фиксированной связи. Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, облачных решений. ЧАО «Киевстар» полностью принадлежит Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акции которой торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq.

Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние три года направила более 5,6 млрд грн в поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов. ЧАО «Киевстар» работает в Украине уже 28 лет и признано крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.ua, www.kyivstar.ua.

Предостережение

Этот пресс-релиз содержит «заявления относительно будущего», как это определено в Разделе 27А Закона США о ценных бумагах 1933 года (с изменениями) и Разделе 21Е Закона США о биржевой деятельности 1934 года (с изменениями). Такие заявления относительно будущего включают, но не ограничиваются, касающимися утверждениями, среди прочего того, что Киевстар продолжает проект «Дитяча надія» с новым партнером. Существует множество рисков и неопределенностей, которые могут привести к существенному отклонению фактических результатов и показателей от указанных в таких заявлениях, включая риски, связанные с тем, что Киевстар продолжает проект «Дитяча надія» с новым партнером, а также другие риски, рассмотренные в разделе «Факторы риска» к содержанию по ценным бумагам и биржам США («SEC») 16 марта 2026 года (с изменениями и дополнениями время от времени), а также в любых последующих представлениях группы Kyivstar в SEC. Заявления относительно будущего, приведенные в этом пресс-релизе, актуальны только по состоянию на дату его обнародования. Группа Kyivstar не берет на себя никаких обязательств по их обновлению или пересмотру, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.