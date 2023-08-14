Киевстар строит телеком-сеть для Винницкого госпиталя 14 августа, 14:23 Новости компаний Киевстар

Национальный телеком-оператор строит сети скоростного интернета и кабельные структурированные сети для объектов гражданской обороны и здравоохранения. Работы выполняются на благотворительных началах.

Военно-медицинский клинический центр в городе Винница — одно из ведущих лечебных учреждений Министерства обороны Украины, где лечатся и проходят реабилитацию военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил и гражданские пациенты. С целью содействия работе ВМКЦ, ЧАО Киевстар построит для учреждения структурированную кабельную сеть на основе оптического и медного кабеля. Телеком-сеть соединит все лечебные и административные здания центра. Кроме того, будут построены локальные сети в каждом лечебном корпусе. Для этого компания проложит более 30 км кабелей различного типа.

Видео дня

Общая стоимость строительных работ — 1,9 млн грн. Все расходы по строительству кабельной сети для Винницкого госпиталя берет на себя ЧАО Киевстар. На сегодня компания выполнила 80% запланированных строительных работ. Проект будет полностью завершен в сентябре 2023 года.

С начала полномасштабной войны национальный телеком-оператор помогает ВСУ, украинцам, государству приближать победу. Компания поддерживает государственные проекты, такие как восстановление цифровой инфраструктуры, разминирование территорий, киберзащита. А также подключает к интернету объекты гражданской обороны, медицинские учреждения и школы. В частности, Киевстар обеспечил скоростным интернетом 1460 укрытий, 1184 модульных дома для переселенцев, 25 школ в прифронтовых регионах. Кроме того, с начала войны компания восстановила мобильную связь в 911 населенных пунктах Украины.

Услугами мобильной связи Киевстар пользуются 24 миллиона абонентов, и еще более 1 миллиона абонентов пользуются услугой «Домашний интернет». С начала войны Киевстар уже оказал благотворительной помощи ВСУ, украинцам, государству на общую сумму более 1,3 млрд грн.

Справка о Киевстар

Киевстар — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,162 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара — международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.