В сети Киевстар произошел масштабный сбой, работу сервиса восстановили (обновлено)

Вечером 21 апреля в сети мобильного оператора Киевстар произошел крупный сбой. Пользователи сообщают о проблемах со звонками, мобильным интернетом и нестабильным сигналом, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Обновлено в 23:05. Компания Киевстар сообщила УП, что у части абонентов были трудности с входящими вызовами из-за незначительного технического сбоя. По словам компании, работу сервиса уже возобновили. Там также извинились за временные неудобства.

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Самыми распространенными проблемами стали:

невозможность осуществления голосовых вызовов — 68% жалоб

отсутствие мобильного интернета — 14%

слабый или нестабильный мобильный сигнал — 12%

Абоненты отмечают, что сеть работает с перебоями в разных регионах Украины, из-за чего возникают трудности со звонками и доступом к интернету. Компания ситуацию пока не комментировала.

Похожий сбой в работе сети Киевстар произошел 12 декабря 2025 года. В тот день абоненты сообщали о проблемах со связью, а сайт компании был временно недоступен.

Пользователи из Киева и Запорожья не могли перейти на сети других операторов из-за сбоя, повлиявшего на национальный роуминг. Сбой также частично сказался на работе терминалов и банкоматов ПриватБанка, хотя не повлиял на всю сеть. В Киевстаре тогда сообщили, что сбой произошел из-за мощной хакерской атаки.