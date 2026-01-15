Компания Киевстар, ее абоненты и Фонд «Повернись живим» продолжают сбор средств на связь для военных в рамках проекта « Нам тут жити: Місія 077 ». Мобильный оператор присоединяется к инициативе, выделяя 20 млн грн благотворительной помощи, которые обеспечат критические потребности подразделений четырех армейских корпусов.

«Когда бизнес, благотворительный фонд и общество действуют вместе, мы способны делать больше, чем кажется возможным. Вклад каждого помогает нашим защитникам оставаться на связи, быстро координировать действия и сохранять жизнь. Спасибо всем, кто присоединяется к этому общему делу, потому что Нам здесь жить», — комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

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По состоянию на начало января общая сумма сбора составляет более 45 млн грн. Благодаря взносам абонентов мобильного оператора — через подключение благотворительной Суперсилы «Допомога ВСУ+» и SMS-подписки — собрано более 20 млн грн. Благодаря этой сумме удалось осуществить первую выдачу военным. Было закуплено и передано 1414 единиц разнообразного оборудования и комплектующих, которые обеспечивают связь для войска.

«Каждый из четырех корпусов получит комплекты оборудования, которые всесторонне закроют потребности, связанные со связью. Мы приобретем технику для специализированных подразделений корпусов, чтобы обеспечить выполнение задач на передней линии. И передадим оборудование для командных пунктов, чтобы обеспечить устойчивое и непрерывное управление. Все это дополним транспортом, оборудованным под актуальные требования фронта. Таким образом мы поможем корпусам создать целостную архитектуру средств, необходимых для оперативного реагирования на изменения обстановки», — говорит директор Фонда « Повернись живим» Тарас Чмут.

Фото: Киевстар

На этот раз инициатива направлена на обеспечение средствами связи подразделений четырех новосозданных корпусов, которые держат оборону вдоль Северной границы. Цель — 77 миллионов гривен. Проект реализуется при информационной поддержке генерального медиапартнера сбора — 1+1 media.

«Для 1+1 media социальная ответственность — это не об отдельных проектах, а о постоянных действиях, которые имеют реальное влияние. Мы убеждены, что сильные медиа должны усиливать важные для страны инициативы, в частности сборы, от которых зависит безопасность и жизнь наших защитников и защитниц. Поэтому для нас честь быть частью инициативы „Місія 077“ и помогать ей звучать громче, чтобы совместно приближать победу», — комментирует Яна Ляхович, Chief Communications Officer 1+1 media.

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Поддержать проект «Нам тут жити: Місія 077» можно задонатив на спецсчет Фонда и «банку» проекта. Абоненты предоплаченной связи Киевстар могут присоединиться:

Подключив благотворительную Суперсилу « Допомога ВСУ+» — SMS или звонок на 88032. И до 50 грн с каждой оплаты за тариф будет перечислено на сбор.

Допомога ВСУ+» — SMS или звонок на 88032. И до 50 грн с каждой оплаты за тариф будет перечислено на сбор. Отправив сообщение на номер 515, чтобы донатить 10 грн после каждого пополнения счета от 50 грн.

Отправив любое SMS на номер 88009, — и с мобильного счета будет перечислено 10 грн на сбор.

Напомним, что Киевстар системно поддерживает страну. С начала полномасштабного вторжения мобильный оператор инвестировал в помощь ВСУ, обществу, национальные программы цифрового восстановления, бесплатные сервисы и помощь абонентам более 3,8 млрд грн.

Фото: Киевстар

Инициатива "Нам тут жити: Місія 077" стартовала в конце октября и продлится до достижения целевой суммы сбора.

Справка о ЧАО «Киевстар» («Киевстар») — ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, который по состоянию на 30 сентября 2025 года обслуживал около 22,5 млн абонентов мобильной и более 1,2 млн абонентов фиксированной связи. Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, облачных решений, сервисов для киберзащиты, цифрового телевидения и тому подобное. ЧАО «Киевстар» развивает в Украине новые телекоммуникационные технологии и вместе с VEON планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. США в 2023—2027 годах. ЧАО «Киевстар» является дочерним предприятием Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) — первой украинской компании, чьи акции торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq.

Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и в течение последних трех лет направила более 3,8 млрд грн на поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов. ЧАО «Киевстар» работает в Украине уже 28 лет и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

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Справка о «Повернись живим»

«Повернись живим» — это благотворительный фонд, который комплексно обеспечивает Силы обороны Украины имуществом от автомобилей до гранатометов, а также внедряет учебные проекты для военных. За 11 лет «Повернись живим» поставил войску более 43 тысяч FPV-дронов, более 12 тысяч единиц тепловизионной оптики, более 5 тысяч единиц пехотного вооружения (минометов, гранатометов и пулеметов), комплекс ударного БпЛА Bayraktar TB2, а также разработал и передал мобильные комплексы для быстрого и безопасного обслуживания истребителей F-16.