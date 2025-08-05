Суперсила «Допомога ЗСУ»: абоненты Киевстар собрали более 150 млн грн на поддержку защитников
Абоненты Киевстар продолжают системно и комплексно помогать украинской армии. Благодаря подключенной благотворительной Суперсиле «Допомога ЗСУ» им удалось собрать уже 150 818 533 гривен на нужды Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения. Все средства были направлены на проекты, реализуемые совместно с фондом «Повернись живим».
Сейчас компания запустила обновленную Суперсилу «Допомога ЗСУ+», которая позволяет абонентам подписки донатить на поддержку армии, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей для абонента.
За время существования благотворительной Суперсилы «Допомога ЗСУ» уже реализован ряд проектов по обеспечению войска пикапами, поддержке ПВО, разминированию украинских территорий. Сейчас Киевстар и «Повернись живим» воплощают уже шестой совместный проект — «Нам тут жити: Школа операторів наземних дронів „Варан“». Цель инициативы — собрать 35 миллионов гривен на обустройство школы, которая будет готовить операторов наземных роботизированных комплексов (НРК) для Сил Обороны.
Абоненты предоплаченной связи могут присоединиться к проекту благодаря Суперсиле «Допомога ЗСУ+». Достаточно отправить SMS-сообщение с любым текстом на номер 88032 или позвонить на этот номер и следовать голосовым подсказкам. Контрактные абоненты и все неравнодушные могут задонатить на спецсчет и «банку» проекта. По состоянию на начало июля 2025 года собрано более 33 млн грн.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения, по состоянию на 31 мая 2025 года, Киевстар инвестировал более 3,2 млрд грн в помощь ВСУ, восстановление инфраструктуры, поддержку абонентов, цифровую трансформацию и социальные инициативы.
Киевстар — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2025 года обслуживал около 22,7 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов «Домашнего Интернета». Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком технологии и в течение 2023−2027 годов планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние три года выделила более 2,7 млрд грн для поддержки Сил обороны, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар — международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк). Киевстар 27 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.
