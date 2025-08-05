Абоненты Киевстар продолжают системно и комплексно помогать украинской армии. Благодаря подключенной благотворительной Суперсиле «Допомога ЗСУ» им удалось собрать уже 150 818 533 гривен на нужды Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения. Все средства были направлены на проекты, реализуемые совместно с фондом «Повернись живим».

Сейчас компания запустила обновленную Суперсилу «Допомога ЗСУ+», которая позволяет абонентам подписки донатить на поддержку армии, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей для абонента.

«Ежемесячная поддержка армии, которую обеспечивают наши абоненты, — это пример того, как единение и доверие способны формировать реальную силу. Почти полмиллиона наших абонентов, за все время существования Суперсилы „ Допомога ЗСУ “, присоединились к поддержке армии. Мы благодарны каждому, кто систематически помогает армии в рамках наших совместных проектов с фондом „Повернись живим“, потому что Нам тут жити», — комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

За время существования благотворительной Суперсилы «Допомога ЗСУ» уже реализован ряд проектов по обеспечению войска пикапами, поддержке ПВО, разминированию украинских территорий. Сейчас Киевстар и «Повернись живим» воплощают уже шестой совместный проект — «Нам тут жити: Школа операторів наземних дронів „Варан“». Цель инициативы — собрать 35 миллионов гривен на обустройство школы, которая будет готовить операторов наземных роботизированных комплексов (НРК) для Сил Обороны.

Абоненты предоплаченной связи могут присоединиться к проекту благодаря Суперсиле «Допомога ЗСУ+». Достаточно отправить SMS-сообщение с любым текстом на номер 88032 или позвонить на этот номер и следовать голосовым подсказкам. Контрактные абоненты и все неравнодушные могут задонатить на спецсчет и «банку» проекта. По состоянию на начало июля 2025 года собрано более 33 млн грн.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения, по состоянию на 31 мая 2025 года, Киевстар инвестировал более 3,2 млрд грн в помощь ВСУ, восстановление инфраструктуры, поддержку абонентов, цифровую трансформацию и социальные инициативы.

