Киевсовет расширил возможности системы видеонаблюдения

Данные с камер будут храниться в течение 30 дней, после чего автоматически уничтожаться

Депутаты Киевсовета утвердили положение о комплексной системе видеонаблюдения в столице.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, за соответствующее решение проголосовали 72 депутата.

Система должна обеспечивать безопасность детей, учащихся и студентов в учебных заведениях. Видеонаблюдение разрешено не только в общественных местах - в парках, на улицах, на кладбищах и объектах городской инфраструктуры - но и на территории органов городской власти, медицинских и учебных заведений.

Полученные из средств видеофиксации данные будут храниться в системе 30 календарных дней, а затем автоматически уничтожаются.

Ожидается, что видеонаблюдение предотвратит дорожно-транспортные происшествия и чрезвычайные ситуации, обеспечит публичную безопасность и порядок на улицах и в общественных местах.

Кроме того, в положении прописано подключение к системе средств видеофиксации, находящихся в чужом владении, и порядок доступа к собранным данным.

В частности, коммунальные дорожные службы, как пользователи с ограниченным доступом, смогут только мониторить общую картину и работу своих подразделений в разных уголках города.

Более широкий доступ будут иметь правоохранительные и специальные службы. На основе обращения они смогут получить информацию из видеоархива или системы анализа распознавания номерных знаков, лиц, нарушений правил дорожного движения и тому подобное.

Администратором системы видеонаблюдения является КП Информатика.