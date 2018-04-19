Киевсовет поддержал в первом чтении прекращение договора с застройщиком Почтовой площади

Киевский городской совет принял в первом чтении решение о прекращении инвестиционного договора с застройщиком торгово-развлекательного центра на Почтовой площади.

Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение поддержали 97 депутатов.

По словам депутата Киевсовета и автора проекта Сергея Гусовского, данное решение также предусматривает запрет на изменение целевого назначения земли на Почтовой площади до окончания строительства музея.

"Наше общее задание – сделать шаг, чтобы сохранить историю. Мы должны создать алгоритм, чтобы сделать это эффективно и правильно", - заявил мэр Виталий Кличко.

Ранее, Гусовский подчеркивал, что Киевсовет рассматривает прекращение, а не расторжение договора с застройщиком.

"Это для того, чтобы избежать этим манипуляций о негативном влиянии на инвестиционный климат. Во-первых, эти парни из окружения Януковича не очень отображают инвестиционный климат в Украине, а во-вторых – речь не идет о том, что бы расторгнуть договор в одностороннем порядке. Что будет после этого? После этого нужно принять в коммунальное имущество то, что там есть, профинансировать с городского бюджета качественные археологические исследования, провести конкурс на лучшую концепцию музея и создать музей", - сказал ранее Гусовский.

По его словам, данное решение Киевсовета предусматривает дальнейшие переговоры с застройщиком об условиях прекращении инвестдоговора.

В 2015 году, во время строительства подземного торгово-развлекательного центра на Почтовой площади, ученые поначалу обнаружили уникальные артефакты XVI–XVIII столетий, а затем раскопали полноценную улицу времен Киевской Руси XI–XII веков.

Компанией-застройщиком на этой территории является ООО Хенсфорд-Украина (ее владельцем является Hansford Impex)

На данный момент раскопки под Почтовой площадью приостановлены: Хенсфорд Украины - с октября отказывается финансировать любые работы, хотя по закону должна это делать.

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