Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

В четверг, 18 октября, Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе в улицу Кубанской Украины.

Общественное обсуждение о переименовании проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года на едином веб-портале территориальной общины города в специальной рубрике Е-ГОРОД, где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения.

Улица Маршала Жукова расположена в жилом массиве Лесной. Пролегает от улицы Киото до улицы Космонавта Волкова. Улица возникла в середине 1960-х годов под названием Полиграфическая. Название в честь советского военного деятеля Маршала Советского Союза Георгия Жукова получила в 1974 году.

Справка Киевсовета. Кубанская Украиная, Кубанская Народная Республика, затем Самостоятельная Кубанская Народная Республика (16 февраля 1918-1920 гг) - государственное образование на Кубани, посуществовало один год и девять месяцев.

20 января 1918 года Кубанская республика приняла резолюцию о присоединении Кубани на федеративных началах к Украинской Народной Республике, но объединению помешала агрессия Советской России. 17 марта 1920 года Кубанская республика была уничтожена большевиками