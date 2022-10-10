В Киевской области ракеты попали по частному сектору: есть пострадавшие

10 октября, 11:14
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В Киевской области зафиксировали прилеты по частному сектору (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Киевской области зафиксировали прилеты по частному сектору (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Киевской области зафиксированы прилеты по частному сектору в двух громадах.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, практически по всей Киевской области работает ПВО, есть сбитые ракеты.

На месте работают соответствующие службы.

Видео дня

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Киевская область ПВО Ракетные удары Война России против Украины

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