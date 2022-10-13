Атака дронов-камикадзе на Киевскую область: в полиции сообщили подробности и опубликовали видео
Дроны-камикадзе атаковали Бучанский район Киевской области (Фото:t.me/s/andrii_nebytov)
Рано утром в четверг, 13 октября, Киевскую область атаковали дроны-камикадзе. Под удар попала инфраструктура в Бучанском районе.
Об этом в Telegram сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов.
«Три обстрела дронами-камикадзе Бучанского района Сегодня ночью враг совершил серию атак на инфраструктуру Киевщины», — написал он.
В результате взрывов произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте происшествия полиция обеспечивает охрану правопорядка. ГСЧС работает над ликвидацией последствий обстрелов.
Также Небытов опубликовал видео атаки беспилотников.