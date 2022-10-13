Атака дронов-камикадзе на Киевскую область: в полиции сообщили подробности и опубликовали видео 13 октября, 10:00 Дроны-камикадзе атаковали Бучанский район Киевской области (Фото:t.me/s/andrii_nebytov)

Рано утром в четверг, 13 октября, Киевскую область атаковали дроны-камикадзе. Под удар попала инфраструктура в Бучанском районе.

Об этом в Telegram сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов.

«Три обстрела дронами-камикадзе Бучанского района Сегодня ночью враг совершил серию атак на инфраструктуру Киевщины», — написал он.

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В результате взрывов произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия полиция обеспечивает охрану правопорядка. ГСЧС работает над ликвидацией последствий обстрелов.

Также Небытов опубликовал видео атаки беспилотников.