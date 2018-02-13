Киевскую судью уволили за аресты активистов Евромайдана

Высший совет правосудия уволил судью Подольского районного суда города Киева Наталью Неганову, которая принимала решения об арестах активистов во время Евромайдана.

Как сообщили в ВСП, судью уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка (пункт 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины).

Основанием для ее увольнения стало нарушение ею закона при рассмотрении ходатайства об аресте активиста Евромайдана в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

Напомним, что в январе Высший совет правосудия уволил судью Днепровского районного суда Киева Александра Дзюбу за противоправные аресты активистов Революции Достоинства.