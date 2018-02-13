Киевскую судью уволили за аресты активистов Евромайдана

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ВСП уволил судью за совершение существенного дисциплинарного проступка
Фото: ВСП

ВСП уволил судью за совершение существенного дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия уволил судью Подольского районного суда города Киева Наталью Неганову, которая принимала решения об арестах активистов во время Евромайдана.

Как сообщили в ВСП, судью уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка (пункт 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины).

Основанием для ее увольнения стало нарушение ею закона при рассмотрении ходатайства об аресте активиста Евромайдана в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

Напомним, что в январе Высший совет правосудия уволил судью Днепровского районного суда Киева Александра Дзюбу за противоправные аресты активистов Революции Достоинства.

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