05 ноября 2018, понедельник

Киевского предпринимателя уличили в хищении бюджетных денег, выделенных на закупку медицинского оборудования

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Предприниматель похитил при покупке томографа три миллиона гривен
Фото: СБУ

Предприниматель похитил при покупке томографа три миллиона гривен

Правоохранители разоблачили киевского предпринимателя, создавшего механизм хищения бюджетных средств, выделенных на государственную закупку медицинского оборудования в Черкасской области.

Как сообщили в СБУ, в течение февраля-апреля 2017 года коммерческая структура, владельцем которой он является, участвовала в открытых торгах Департамента экономики и развития по закупке компьютерного томографа для нужд одной из городских больниц.

При этом отмечается, что злоумышленник победил в конкурсе, несмотря на завышение стоимости оборудование.

Таким образом госбюджету был нанесен ущерб на три миллиона гривен, которыми незаконно завладел предприниматель.

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