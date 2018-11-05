Киевского предпринимателя уличили в хищении бюджетных денег, выделенных на закупку медицинского оборудования

Предприниматель похитил при покупке томографа три миллиона гривен

Правоохранители разоблачили киевского предпринимателя, создавшего механизм хищения бюджетных средств, выделенных на государственную закупку медицинского оборудования в Черкасской области.

Как сообщили в СБУ, в течение февраля-апреля 2017 года коммерческая структура, владельцем которой он является, участвовала в открытых торгах Департамента экономики и развития по закупке компьютерного томографа для нужд одной из городских больниц.

При этом отмечается, что злоумышленник победил в конкурсе, несмотря на завышение стоимости оборудование.

Таким образом госбюджету был нанесен ущерб на три миллиона гривен, которыми незаконно завладел предприниматель.