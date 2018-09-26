Киевского адвоката уличили в завладении более 80 млн гривен

Правоохранители Житомирской области уличили киевского адвоката в присвоении имущества местного предприятия.
Как сообщается, используя поддельные официальные документы, она завладела корпоративными правами и недвижимостью рыночной стоимостью более 81 млн гривен.
При этом отмечается, что действовала 41-летняя злоумышленница "по предварительному сговору с группой лиц".
На данное время женщине уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 206-2, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины. Санкция первой, более суровой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
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