Когда восемь иностранцев без боевого опыта оказались под Бахмутом, бывшему топ-менеджеру логистической компании Евгению Яременко пришлось учить их бить по россиянам минами.

Евгений Еременко с позывным Тичер, начальник штаба — заместитель командира 21-го отдельного полка беспилотных систем Kraken 1654 3-го армейского корпуса, родом из Киева, в армии с 2022 года.

Реклама

В гражданском прошлом — руководитель логистической компании, Еременко прошел путь от стрелка-помощника гранатометчика в ТрО АЗОВ до главного сержанта дивизиона и начальника штаба противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр). Сейчас он — капитан, начальник штаба — заместитель командира 21-го отдельного полка БпЛА 3-го армейского корпуса.

Свой позывной Тичер Еременко получил от собратьев в начале полномасштабного вторжения, который на 100% оправдал в 2023 году на Бахмутском направлении, когда служил в противотанковом батальоне.

Тогда его бойцы получили боевую задачу для выполнения которой необходимо было привлечь группу огневой поддержки 82-го и 120-го минометов. Желаемое вооружение подразделению передали, но вместе с двумя расчетами, каждый из которых состоял из четырех военнослужащих иностранного происхождения, которые общались на английском и французском языках. Еременко определили ответственным в построении огневой поддержки группы, ведь он знал английский.

Во время знакомства украинец понял две вещи: что у его новых «подчиненных» нет боевого опыта и они не обучены обустройству инженерно-фортификационных сооружений и корректировке огня.

«Мы говорим: в связи с отсутствием заранее подготовленных позиций — будем копать самостоятельно. Иностранцы немножко удивились, но потом охотно присоединились, когда мы начали копать вместе с ними», — вспоминает Тичер.

Посмотрев на это, Еременко вместе с собратьями решил применить собственный опыт начала 2022-го года, когда лучшее обучение — это ведение боевых действий, поэтому сразу начал обучать вверенный ему личный состав как поражению живой силы противника, так и самостоятельной корректировке огня: «нянчиться» с иностранцами не надо, лучше собственными силами научить их стрелять и корректировать огонь. Иначе говоря, превратить новых подчиненных в самостоятельную боевую единицу.

«Они приехали немного капризные: мы то делать не будем, то нам не нравится, и вообще мы не специалисты, — рассказывает Тичер, — Но мы делали все вместе с ними, и у них открылся этот дух военной романтики — они начали самостоятельно проявлять инициативу: давайте перенесем позиции ближе для наиболее эффективного выполнения боевых задач, будем дальше что-то поражать».

Даже когда российский снаряд попал в блиндаж иностранцев, из-за чего некоторые из них получили ранения, «подчиненные» Тичера не захотели отходить в тыл. «Они говорили: мы все равно будем выполнять задачи, с нами все в порядке, мы посмотрели, как работаете вы, какой груз тянете, и прониклись вашим духом побратимства, — продолжает Еременко, — но мы их все равно эвакуировали».

Даже оказавшись в относительно безопасной зоне, иностранные минометчики постоянно спрашивали у своих руководителей: когда для них будет новое боевое задание? «Они почувствовали наше отношение к ним, научились, и действительно стали специалистами своего дела», — добавляет Тичер.

Военный с позывным Кучер, командир 2-го батальона 21-го полка, отмечает именно «учительскую» харизму Еременко: «Он на своем примере показывает, что учиться нужно всегда. В этом нет ничего постыдного. Нужно задавать вопросы и постоянно совершенствоваться».

«Это человек, который учит думать», — добавляет Кучер.