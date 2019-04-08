Киевский метрополитен выводит жетоны из обращения с 1 ноября Сегодня, 14:54 7667 Цей матеріал також доступний українською КП "Київський метрополітен"/Facebook За поездку в киевском метро можно будет рассчитаться только электронными средствами КП "Київський метрополітен"/Facebook

Коммунальное предприятие Киевский метрополитен заявило о полном выводе жетонов из обихода с 1 ноября 2019 года.

"207 дней! Столько осталось до полного вывода жетонов в киевском метро. Последний день пользования - 31 октября. Дальше - только электронные средства оплаты", - говорится в сообщении метрополитена в соцсети Facebook.

C 1 ноября пассажиры могут пользоваться для проезда карточкой метро, карточкой киевлянина, электронным билетом, ученическим билетом для школьников Киева, льготные категории граждан должны предоставить оригинал документа на контроле.