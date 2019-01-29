Киевский метрополитен назвал самые загруженные станции Вчера, 16:04 1235 Цей матеріал також доступний українською Киевский метрополитен Станция метро Лесная лидирует по пассажиропотоку Киевский метрополитен

В 2018 году Киевский метрополитен перевез 496 млн 071 тысячу пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, самой популярной среди пассажиров остается "красная" линия метрополитена, ей воспользовались 204 млн 515 тысяч человек.

Наиболее загруженной здесь является станция Лесная (20 млн 701 тысяча пассажиров). Более 20 млн поездок зафиксировано также на станциях Академгородок и Вокзальная. Меньше всего пассажиров перевезла станция Днепр (935,2 тысячи).

Следующей по пассажиропотоку является "синяя" линия – 172 млн 833 тысячи поездок.

Максимальный пассажиропоток был на станции Минская (17 млн ​​114 тысяч человек). Более 15 млн поездок было также на станциях Почайна и Контрактовая площадь. Минимальный пассажиропоток - на станции Почтовая площадь (4,7 млн).

"Зеленая" ветка метро перевезла 118 млн 723 тысячи пассажиров. Она является наименее загруженной.

Наибольший пассажиропоток зафиксирован на станции Позняки - 14 млн 546 тысяч человек. Меньше всего пассажиров по этой линии на Красном хуторе. Станцией воспользовались 1,7 млн пассажиров.

Примечательно, что показатель 2018 года практически не отличается от предыдущего года.

В 2017 году Киевский метрополитен перевез 498,4 млн пассажиров.