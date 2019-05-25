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Киевский метрополитен изменит режим работы из-за празднования Дня города

Сегодня, 11:38
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Киевский метрополитен изменит режим работы из-за празднования Дня города - фото

НВ

Из-за празднования Дня Киева 25 и 26 мая возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе КП Киевский метрополитен.

Так, 25 и 26 мая возможно ограничение на вход на станции Контрактовая площадь после проведения праздничных концертов на Контрактовой площади.

26 мая возможно ограничение на вход станции Выставочный центр после проведения концерта группы Океан Эльзы на территории ВДНХ. Также, 26 мая, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Львов» (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

«Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого», — говорится в сообщении.

Теги:   Киевский метрополитен День Киева Киев

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