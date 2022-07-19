По соображениям безопасности. Киевский метрополитен частично закрывает вестибюли двух станций

19 июля, 20:54
Станция метро Дарница (Фото:AMY / Wikimedia Commons)

Станция метро Дарница (Фото:AMY / Wikimedia Commons)

С завтрашнего дня, 20 июля, Киевский метрополитен временно закрывает вестибюли двух станций метро: выход со станции Академгородок в направлении Троицкого рынка и выход со станции Дарница в направлении Левобережной.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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Ограничения вводят из соображений безопасности. В период военного положения режим работы станций определяют правоохранители. Во время воздушной тревоги, в частности, ночью, работают те же вестибюли, что и в дневную смену.

Видео дня

О возобновлении работы вестибюлей на этих станциях сообщат отдельно.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Киев Киевский метрополитен Левобережная Киевское метро Дарница

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