Дискуссия о фронте и восстановлении. 5 сентября Киевский форум по безопасности проведет специальное событие с участием экс-директора ЦРУ

4 сентября, 14:06
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В дискуссии примет участие Дэвид Петреус, директор ЦРУ США в 2011—2012 годах, командующий Центральным командованием США в 2008—2010 (Фото:КБФ)

В дискуссии примет участие Дэвид Петреус, директор ЦРУ США в 2011—2012 годах, командующий Центральным командованием США в 2008—2010 (Фото:КБФ)

5 сентября Киевский форум по безопасности проведет специальное событие «О главном: фронт и восстановление» с участием генерала Дэвида Петреуса, директора ЦРУ США в 2011—2012 годах, командующего Центральным командованием США в 2008—2010.

Прямая трансляция события начнется 5 сентября, в 15:00.

В мероприятии примут участие:

  • председатель Киевского форума по безопасности (КБФ), премьер-министр Украины 2014−2016 годов Арсений Яценюк,
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;
  • советник Государственного департамента США в 2005−07 годах Филипп Зеликов;
  • помощник Государственного секретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения в 2005—2006 годах Стивен Рейдмейкер;
  • эмерит-президент и профессор экономики Гарвардского университета, министр финансов США в 1999—2001 годах Лоуренс Саммерс;
  • член Совета безопасности КБФ, председатель Наблюдательного совета Института Аспен в Украине, министр финансов Украины в 2014−16 годах Наталья Яресько;
  • директор Национального демократического института в Украине Марцин Валецки;
  • глава правления Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины в 2019−20 годах Андрей Загороднюк;
  • глава правления Украинского кризисного медиа-центра, дипломатический советник президента Украины в 2014−15 годах, посол Валерий Чалый,
  • директор КБФ Даниил Лубкивский.

Программа мероприятия доступна по ссылке.

Видео дня

Следить за трансляцией события можно будет на ресурсах КБФ, в частности:

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину — платформа, созданная для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Дэвид Петреус Война России против Украины 15 КИЇВСЬКИЙ БЕЗПЕКОВИЙ ФОРУМ

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