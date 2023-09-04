Дискуссия о фронте и восстановлении. 5 сентября Киевский форум по безопасности проведет специальное событие с участием экс-директора ЦРУ
В дискуссии примет участие Дэвид Петреус, директор ЦРУ США в 2011—2012 годах, командующий Центральным командованием США в 2008—2010 (Фото:КБФ)
5 сентября Киевский форум по безопасности проведет специальное событие «О главном: фронт и восстановление» с участием генерала Дэвида Петреуса, директора ЦРУ США в 2011—2012 годах, командующего Центральным командованием США в 2008—2010.
Прямая трансляция события начнется 5 сентября, в 15:00.
В мероприятии примут участие:
- председатель Киевского форума по безопасности (КБФ), премьер-министр Украины 2014−2016 годов Арсений Яценюк,
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;
- советник Государственного департамента США в 2005−07 годах Филипп Зеликов;
- помощник Государственного секретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения в 2005—2006 годах Стивен Рейдмейкер;
- эмерит-президент и профессор экономики Гарвардского университета, министр финансов США в 1999—2001 годах Лоуренс Саммерс;
- член Совета безопасности КБФ, председатель Наблюдательного совета Института Аспен в Украине, министр финансов Украины в 2014−16 годах Наталья Яресько;
- директор Национального демократического института в Украине Марцин Валецки;
- глава правления Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины в 2019−20 годах Андрей Загороднюк;
- глава правления Украинского кризисного медиа-центра, дипломатический советник президента Украины в 2014−15 годах, посол Валерий Чалый,
- директор КБФ Даниил Лубкивский.
Программа мероприятия доступна по ссылке.
Следить за трансляцией события можно будет на ресурсах КБФ, в частности:
- на Facebook-странице Киевского форума по безопасности;
- на YouTube-странице Арсения Яценюка;
Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину — платформа, созданная для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.