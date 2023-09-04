Дискуссия о фронте и восстановлении. 5 сентября Киевский форум по безопасности проведет специальное событие с участием экс-директора ЦРУ 4 сентября, 14:06 В дискуссии примет участие Дэвид Петреус, директор ЦРУ США в 2011—2012 годах, командующий Центральным командованием США в 2008—2010 (Фото:КБФ)

5 сентября Киевский форум по безопасности проведет специальное событие «О главном: фронт и восстановление» с участием генерала Дэвида Петреуса, директора ЦРУ США в 2011—2012 годах, командующего Центральным командованием США в 2008—2010.

Прямая трансляция события начнется 5 сентября, в 15:00.

В мероприятии примут участие:

председатель Киевского форума по безопасности ( КБФ), премьер-министр Украины 2014−2016 годов Арсений Яценюк ,

КБФ), премьер-министр Украины 2014−2016 годов Арсений , секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ;

; советник Государственного департамента США в 2005−07 годах Филипп Зеликов ;

; помощник Государственного секретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения в 2005—2006 годах Стивен Рейдмейкер ;

; эмерит-президент и профессор экономики Гарвардского университета, министр финансов США в 1999—2001 годах Лоуренс Саммерс ;

; член Совета безопасности КБФ, председатель Наблюдательного совета Института Аспен в Украине, министр финансов Украины в 2014−16 годах Наталья Яресько ;

; директор Национального демократического института в Украине Марцин Валецки ;

; глава правления Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины в 2019−20 годах Андрей Загороднюк ;

; глава правления Украинского кризисного медиа-центра, дипломатический советник президента Украины в 2014−15 годах, посол Валерий Чалый ,

, директор КБФ Даниил Лубкивский.

Программа мероприятия доступна по ссылке.

Видео дня

Следить за трансляцией события можно будет на ресурсах КБФ, в частности:

на Facebook-странице Киевского форума по безопасности;

на YouTube-странице Арсения Яценюка;

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину — платформа, созданная для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.