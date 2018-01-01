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Киевский патриархат подтвердил участие в Объединительном соборе

Сегодня, 19:42
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В Киеве состоялся Архиерейский собор УПЦ КП

Фото: УПЦ КП

В четверг, 13 декабря, в Киеве состоялся Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, на котором было принято решение об участии в Объединительном соборе 15 декабря.

Заседание состоялось в резиденции главы церкви Филарета под его председательством, сообщается на сайте УПЦ КП.

"Было принято решение принять участие в Соборе в составе епископата, представителей клира, мирян и монахов, согласно благословению Святейшего Вселенского патриарха Варфоломея", - говорится в сообщении.

Каждый иерарх УПЦ КП придет на Объединительный собор в сопровождении двух человек: одного клирика и одного монаха или мирянина.

Напомним, что Томос об автокефалии будущему предстоятелю поместной православной церкви в Украине вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года. УПЦ КП уже определилась с кандидатом на пост предстоятеля Украинской церкви.

Теги:   Патриарх Филарет УПЦ КП

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