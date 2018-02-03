Киевский парк Киото предложили внести в природно-заповедный фонд Украины

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Парк создали в 1972 году в знак дружеских отношений между Киевом и японским городом Киото
Фото: городской совет Киева

Парк создали в 1972 году в знак дружеских отношений между Киевом и японским городом Киото

Киевский парк Киото возле станции метро Лесная решили признать парком-памятником садово-паркового искусства и внести в природно-заповедный фонд Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Проект постановления уже согласован Комиссией по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

"Принятие данного проекта решения позволит обеспечить благоприятные условия для сохранения ценных экземпляров растительного мира, целого ряда редких животных, охраняемых Бернской конвенцией, а также уникальных образцов паркового строительства", - говорится в сообщении.

Парк создали в 1972 году в знак дружеских отношений между Киевом и японским городом Киото.

В 2012 году в парке торжественно зафиксировали рекорд Гиннеса: самая длинная в мире аллея сакур. 

Напомним, что в июне 2017 года в Киеве открыли обновленный парк Киото и Сад камней.

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