Киевский метрополитен показал, как будет выглядеть Святошино после капремонта

В Киеве уже 24 февраля на капитальный ремонт частично закрывают станцию ​​метро Святошин. Перевозчик показал фотографию, как станция будет выглядеть после завершения работ.

Так, на станции запланировано:

установление пяти лифтов для маломобильных групп населения,

замена дверей и обустройство проходов для тележек,

обновление системы навигации и монтаж тактильной плитки для пассажиров с учетом доступности для людей с инвалидностью.

установки видеокамер на станции и в переходах,

ремонт и замену облицовки,

повышение уровня противопожарной защиты,

установление энергосберегающего освещения, замену скамеек, перил.

В метрополитене ранее отметили, что в часы "пик" во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку).

Напомним, ремонтировать будут не только станцию ​​метрополитена Святошин, но и прилегающие к ней территории. Работы продлятся до октября этого года. Станцию ​​открыли в 1971 году. С тех пор на Святошино ни разу не проводили капитальный ремонт.

По оценкам заместитель главы городской администрации Николая Поворозника - это одна из самых загруженных станций метрополитена, ведь ежедневно ею пользуются около 50 тысяч пассажиров.