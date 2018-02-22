Киевский метрополитен показал, как будет выглядеть Святошино после капремонта

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Станцию ​​впервые закрывают на капремонт
Фото: Киевский метрополитен/Facebook

Станцию ​​впервые закрывают на капремонт

В Киеве уже 24 февраля на капитальный ремонт частично закрывают станцию ​​метро Святошин. Перевозчик показал фотографию, как станция будет выглядеть после завершения работ.

Так, на станции запланировано:

  • установление пяти лифтов для маломобильных групп населения,
  • замена дверей и обустройство проходов для тележек,
  • обновление системы навигации и монтаж тактильной плитки для пассажиров с учетом доступности для людей с инвалидностью.
  • установки видеокамер на станции и в переходах,
  • ремонт и замену облицовки,
  • повышение уровня противопожарной защиты,
  • установление энергосберегающего освещения, замену скамеек, перил.

В метрополитене ранее отметили, что в часы "пик" во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку).

Напомним, ремонтировать будут не только станцию ​​метрополитена Святошин, но и прилегающие к ней территории. Работы продлятся до октября этого года. Станцию ​​открыли в 1971 году. С тех пор на Святошино ни разу не проводили капитальный ремонт.

По оценкам заместитель главы городской администрации Николая Поворозника - это одна из самых загруженных станций метрополитена, ведь ежедневно ею пользуются около 50 тысяч пассажиров.

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